Украина – среди главных мировых пиратов: отчет ЕС

Еврокомиссия опубликовала второй отчет по защите прав интеллектуальной собственности в мире в 2019 году.

Самым проблемным назван Китай – это единственная страна, которой присвоен приоритет 1. Украина попала в список стран с приоритетом 2, вместе с Индией, Турцией, Индонезией и Россией.

А согласно исследованию EUIPO-OECD О тенденциях в торговле контрафактной и пиратской продукцией 2019 года, Украина также продолжает оставаться одной из четырех основных транзитных стран для попадания на рынок ЕС контрафакта.

В прошлогоднем отчете Евросоюза Украина была в этом же “втором ряду”.

Что означает статус “приоритет 2”: серьезные системные проблемы в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, нанесение значительного ущерба бизнесу ЕС, по сравнению с предыдущим годом прогресс отсутствует или минимален.

Наиболее проблемными моментами по Украине названы:

кражи контента в интернете и в спутниковом вещании – эксперты обращают внимание, что это серьезная проблема для Европы в целом;

отсутствие эффективной системы защиты патентов и данных в фармакологическом бизнесе и в сфере средств защиты растений;

проблемы с функционированием системы коллективного управления правами, что негативно влияет на креативную отрасль.

В то же время позитивным событием в отчете названо принятие в мае 2018 года закона №2415 Об Организации коллективного управления правами. Многолетнее отсутствие прозрачности и правовая неопределенность подорвали систему коллективного управления правами, но европейцы отмечают усилия украинской власти по исправлению ситуации.

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А вот онлайн-пиратство остается серьезной проблемой для нашей страны. Нынешнее законодательство в этой сфере названо слабым и таким, что приводит к появлению новых сайтов с ворованным контентом.

– Несмотря на данные отчета, касающиеся видеопиратства, украинское законодательство работает достаточно хорошо. По крайней мере украинские компании, в частности члены Инициативы Чистое небо, обеспокоенные этой проблемой, уже добились того, что их контент редко попадает в интернет без разрешения. А если это случается – проблема быстро решается с помощью административного или уголовного законодательства, – комментирует директор Общественного союза Инициатива Чистое небо Екатерина Федорова.

Она отмечает, что основной проблемой для аудиовизуальной сферы в Украине остается бездействие зарубежных правообладателей, чей контент пользуется большой популярностью, и при таком отношении дает возможность “пиратам” хорошо на нем зарабатывать.

– Возможно, причиной является недоверие к украинской системе законодательства или экономические показатели, которые свидетельствуют о том, что средства, вложенные в защиту права, не будут возмещены за счет доходов из легального бизнеса. Но такое отношение ухудшает ситуацию и не дает нашей стране изменить положение вещей, оставляя нас в замкнутом круге и на неравных условиях, – добавила она.

Соглашение об ассоциации с ЕС требует от Украины повышения уровня защиты интеллектуальной собственности. В отчете отмечается, что Еврокомиссия и Украина находятся в постоянном диалоге о том, как решить проблему нарушения авторских и смежных прав. В частности, ЕС профинансировал Twinning Project, чтобы помочь Украине в воплощении зоны свободной торговли и разработке новых законопроектов о праве интеллектуальной собственности.

Напомним, похожий отчет выпускает Торговое представительство США. Страны, которые названы в этом отчете крупнейшими нарушителями, могут подвергнуться экономическим санкциям со стороны Соединенных Штатов. ЕС также обращается к экономическим рычагам в надежде повлиять на ситуацию с пиратством в третьих странах.

Источник: consilium.europa.eu