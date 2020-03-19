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Факты / Происшествия

Служил на Кавказе: россиянин хотел устроиться в Нацгвардию

Россиянин с украинскими корнями, который принимал участие в боевых действиях на территории Кавказа, пытался устроиться на службу в Нацгвардию. Помешала его планам военная контрразведка СБУ.

— Уроженец города Славутич Киевской области после получения в России среднего образования проходил срочную службу в ВС РФ и участвовал в боевых действиях на территории Кавказа, — выяснила разведка.

Кроме того, в 2014-м он приезжал к родственникам в Киеве, а в январе 2020 года обратился в Нацгвардию Украины с намерением заключить контракт о прохождении военной службы в одном из ее спецподразделений, выполняющем задания в районе проведения Операции объединенных сил.

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В то же время при подаче документов он сознательно не сообщил, что имеет паспорт РФ и контакты с российскими правоохранительными органами, в частности, на временно оккупированной территории Украины.

Росіянин хотів влаштуватися у Нацгвардію

Сейчас СБУ проверяет его причастность к сети военной разведки РФ.

Напомним, недавно в СБУ заявили, что украинца, освобожденного из плена боевиков в декабре 2019 года, подозревают в пытках военных ВСУ.

Источник: СБУ

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