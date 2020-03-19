Служив на Кавказі: росіянин хотів влаштуватися у Нацгвардію

Росіянин з українським корінням, який брав участь у бойових діях на території Кавказу, намагався влаштуватися на службу до Нацгвардії. Завадила його планам військова контррозвідка СБУ.

– Уродженець міста Славутич Київської області після здобуття в Росії середньої освіти проходив строкову службу у ЗС РФ та брав участь у бойових діях на території Кавказу, – з’ясувала розвідка.

Окрім того, у 2014-му він приїздив до родичів у Києві, а у січні 2020 року звернувся до Нацгвардії України з наміром укласти контракт про проходження військової служби в одному з її спецпідрозділів, який виконує завдання у районі проведення Операції об’єднаних сил.

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Водночас під час подачі документів він свідомо не повідомив, що має паспорт РФ та контакти з російськими правоохоронними органами, зокрема, на тимчасово окупованій території України.

Наразі СБУ перевіряє його причетність до мережі військової розвідки РФ.

Нагадаємо, нещодавно в СБУ заявили, що українця, звільненого з полону бойовиків у грудні 2019 року, підозрюють у катуваннях військових ЗСУ.