СБУ подозревает освобожденного из плена “ДНР” украинца в пытках военных ВСУ

Следствие установило, что мужчина, находясь в тюрьме так называемого “МГБ ДНР”, добровольно вступил в его состав. Вместе с сообщниками он применял физическое насилие и пытал гражданских и пленных военных ВСУ.

Доказательная база собрана в результате проведенных допросов потерпевших и благодаря работе прокуроров, следователей и оперативных сотрудников контрразведки СБУ.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты вещи, предметы и документы, которые подтверждают его участие в террористической организации “ДНР”.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в результате обмена, который состоялся 29 декабря между Украиной и “ЛДНР” в Киев вернулся 81 человек.