Положили в гроб и забили крышку: экс-пленник рассказал о пытках в “ДНР”

Бывший украинский пленник “ДНР” Василий Савин рассказал о жестоких пытках боевиками, которым подвергся он, жена и сын.

Савин заявил, что его пытали иначе, чем других удерживаемых из-за его уровня известности.

– Меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза, – сказал он.

Бывший пленник добавил, что его пытали так, чтобы на теле не оставалось следов.

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– Есть и такой метод: вставляют в уретру провод от шампанского, с одного конца поджигают – алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается, – рассказал он.

Кроме того Савин рассказал, что его дважды выводили на расстрел, закапывали живьем, а также держали голодным в абсолютной темноте до 16 суток.

– Меня положили в гроб в наручниках и забили крышку. Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за наручники они же расписались, за них отвечать придется, – признался он.

Напомним, в результате обмена, который состоялся 29 декабря прошлого года между Украиной и “ЛДНР” в Киев вернулся 81 человек.