PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Пожар в Киеве: горит ТРЦ River Mall

23 марта в Киеве загорелся торгово-развлекательный центр River Mall, который находится на Днепровской набережной, 12.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.

По словам местных жителей, от ТРЦ идет дым, который затягивает левый берег столицы.

Читайте: Огромные клубы черного дыма: в Киеве масштабный пожар

Также возле здания находятся много пожарных машин.

Пожар в Киеве: горит ТРЦ River Mall

Напомним, в январе возле Киева загорелся магазин ТЦ Мебельный Городок. Пожар охватил 600 квадратных метров магазина.

Источник: Главком

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка