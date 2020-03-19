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Факты / Происшествия

Огромные клубы черного дыма: в Киеве масштабный пожар

На проспекте Науки в Киеве произошел масштабный пожар. Возгорание достаточно мощное, поэтому клубы черного дыма видно во всех частях столицы.

По словам местных жителей, там находятся старые склады.

Спасатели уже прибыли на место.

Читайте: В Киеве горел Минкульт, пожар локализован – обошлось без жертв

Пожар в Киеве: на проспекте Науки горят склады

Пожар в Киеве: на проспекте Науки горят склады

Напомним, в январе возле Киева загорелся магазин ТЦ Мебельный Городок. На момент прибытия пожарных в огне были 600 квадратных метров магазина.

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