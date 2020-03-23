PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Києві: горить ТРЦ River Mall

23 березня в Києві загорівся торгово-розважальний центр River Mall, який знаходиться на Дніпровській набережній, 12.

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.

За словами місцевих жителів, від ТРЦ йде дим, який затягує лівий берег столиці.

Читайте: Величезні клуби чорного диму: у Києві масштабна пожежа

Також біля будівлі знаходяться багато пожежних машин.

Пожар в Киеве: горит ТРЦ River Mall

Як повідомлялося, у січні біля Києва загорівся магазин ТЦ Меблевий Городок. Пожежа охопила 600 квадратних метрів магазину.

Джерело: Главком

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка