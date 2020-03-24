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Факты / Происшествия

Несколько метров протащил малыша: в Киеве таксист сбил женщину с ребенком

В Днепровском районе Киева водитель такси на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком.

Автомобиль Renault после наезда на пешеходов еще  несколько метров протащил малыша.

Ребенка из-под автомобиля вытаскивали пожарные, которые прибыли на место происшествия. Они оказали первую медицинскую помощь женщине и 6-летнему мальчику.

Читайте: Отбросило под фуру: в Харькове работник областного ГСЧС сбил пешехода

У женщины ушибы и травмы средней тяжести. Ребенка в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Напомним,13 марта в Николаеве девушка на Mitsubishi сбила беременную женщину.

Источник: Киев Оперативний

Фото: dtp.kiev.ua

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