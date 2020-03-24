Кілька метрів протягнув малюка: у Києві таксист збив жінку з дитиною

У Дніпровському районі Києва водій таксі на пішохідному переході збив жінку з дитиною.
Автомобіль Renault після наїзду на пішоходів ще кілька метрів протягнув малюка.
Дитину з-під автомобіля витягали пожежні, які прибули на місце події. Вони і надали першу медичну допомогу жінці та 6-річному хлопчикку.
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У жінки забої та травми середньої тяжкості. Дитину у тяжкому стані доправили до лікарні.
Нагадаємо, 13 березня в Миколаєві дівчина на Mitsubishi збила вагітну жінку.
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