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Факти / Надзвичайні події

Кілька метрів протягнув малюка: у Києві таксист збив жінку з дитиною

У Дніпровському районі Києва водій таксі на пішохідному переході збив жінку з дитиною.

Автомобіль Renault після наїзду на пішоходів ще кілька метрів протягнув малюка.

Дитину з-під автомобіля витягали пожежні, які прибули на місце події. Вони і надали першу медичну допомогу жінці та 6-річному хлопчикку.

Читайте: Відкинуло під фуру: в Харкові працівник обласного ДСНС збив пішохода

У жінки забої та травми середньої тяжкості. Дитину у тяжкому стані доправили до лікарні.

Нагадаємо, 13 березня в Миколаєві дівчина на Mitsubishi збила вагітну жінку.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: dtp.kiev.ua

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