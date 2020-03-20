Отбросило под фуру: в Харькове работник областного ГСЧС сбил пешехода

Следователи территориального управления ГБР расследуют обстоятельства смертельной аварии при участии работника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

По предварительной информации, будучи за рулем ВАЗа, он на окружной дороге Харькова сбил пешехода, который переходил проезжую часть.

Водитель после столкновения рассказал, что потерпевший подавал признаки жизни до того, как на него наехал проезжавший в этот момент грузовой автомобиль.

После наезда на лежащего человека фура не остановилась и скрылась в неизвестном направлении. Травмы пешехода оказались несовместимыми с жизнью.