В Николаеве девушка на Mitsubishi насмерть сбила беременную женщину на переходе

13 марта около 19.00 на улице Озерной в Николаеве девушка на Mitsubishi Pajero сбила беременную женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

32-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия.

В СМИ сообщили, что водителем оказалась 25-летняя фотомодель и мастер спорта по прыжкам в высоту. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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Также сообщается, что полицейские попросили ее показать права, но девушка заявила, что удостоверения при себе нет. Позже она призналась, что его нет вообще, а авто принадлежит ее парню.

Ранее Факты ICTV писали, что на Закарпатье в результате столкновения автомобиля с пассажирским поездом пострадали пять человек.

Источник: Нацполиция, novosti-n