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Факты / Происшествия

Молодая медсестра в Италии наложила на себя руки из-за коронавируса

В Италии 34-летняя медсестра Даниэла Треццо покончила жизнь самоубийством после положительного результата анализов на коронавирус.

Женщина работала в отделении интенсивной терапии больницы Сан-Джерардо в городе Монца, что в Ломбардии — одном из эпицентров Covid-19 в Италии.

Как сообщили ее коллеги, Даниэла слишком эмоционально переживала боль пациентов, поэтому не хотела причинять боль и инфицировать своих близких.

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Национальная федерация медсестер Италии выразила соболезнования в связи с этой трагедией.

— Национальная федерация медсестер выражает сочувствие, боль и тревогу в связи с самоубийством нашей молодой коллеги. 450 тыс. профессионалов, итальянских медиков, мысленно вместе с семьей и друзьями Даниэлы.

Напомним, по последним данным коронавирус Covid-19 в Италии убил больше людей, чем в Китае.

Фото: Dreamstime

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