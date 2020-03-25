В Италии 34-летняя медсестра Даниэла Треццо покончила жизнь самоубийством после положительного результата анализов на коронавирус.

Женщина работала в отделении интенсивной терапии больницы Сан-Джерардо в городе Монца, что в Ломбардии — одном из эпицентров Covid-19 в Италии.

Как сообщили ее коллеги, Даниэла слишком эмоционально переживала боль пациентов, поэтому не хотела причинять боль и инфицировать своих близких.

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Национальная федерация медсестер Италии выразила соболезнования в связи с этой трагедией.

La Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche esprime dolore e costernazione per la giovane collega che si è tolta la vita. I 450mila professionisti presenti in Italia si stringono attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Daniela. https://t.co/hJQ5ZXfrJs — FNOPI.IT (@FNInfermieri) March 24, 2020

— Национальная федерация медсестер выражает сочувствие, боль и тревогу в связи с самоубийством нашей молодой коллеги. 450 тыс. профессионалов, итальянских медиков, мысленно вместе с семьей и друзьями Даниэлы.

Напомним, по последним данным коронавирус Covid-19 в Италии убил больше людей, чем в Китае.