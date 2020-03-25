В Італії 34-річна медсестра Даніела Треццо покінчила життя самогубством після позитивного результату аналізів на коронавірус.

Жінка працювала у відділенні інтенсивної терапії лікарні Сан-Джерардо в місті Монца, що у Ломбардії – одному із епіцентрів Covid-19 в Італії.

Як повідомили її колеги, Даніела занадто емоційно переживала біль пацієнтів, тому не хотіла завдавати болю та інфікувати своїх близьких.

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Національна федерація медсестер Італії висловила співчуття у зв’язку з цією трагедією.

La Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche esprime dolore e costernazione per la giovane collega che si è tolta la vita. I 450mila professionisti presenti in Italia si stringono attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Daniela. https://t.co/hJQ5ZXfrJs — FNOPI.IT (@FNInfermieri) March 24, 2020

– Національна федерація медсестер висловлює біль та тривогу у зв’язку з самогубством нашої молодої колеги. 450 тис. професіоналів, італійських медиків, подумки разом з родиною та друзями Даніели.

Нагадаємо, за останніми даними коронавірус Covid-19 в Італії вбив більше людей, ніж у Китаї.