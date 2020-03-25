PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Молода медсестра в Італії наклала на себе руки через коронавірус

В Італії 34-річна медсестра Даніела Треццо покінчила життя самогубством після позитивного результату аналізів на коронавірус.

Жінка працювала у відділенні інтенсивної терапії лікарні Сан-Джерардо в місті Монца, що у Ломбардії – одному із епіцентрів Covid-19 в Італії.

Як повідомили її колеги, Даніела занадто емоційно переживала біль пацієнтів, тому не хотіла завдавати болю та інфікувати своїх близьких.

Читайте: Італія відправила на лікування до Німеччини шістьох інфікованих Covid-19

Національна федерація медсестер Італії  висловила співчуття у зв’язку з цією трагедією.

– Національна федерація медсестер висловлює біль та тривогу у зв’язку з самогубством нашої молодої колеги. 450 тис. професіоналів, італійських медиків, подумки разом з родиною та друзями Даніели.

Нагадаємо, за останніми даними коронавірус Covid-19 в Італії вбив більше людей, ніж у Китаї.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка