Утром 25 марта в 7.14 столичные спасатели получили вызов о пожаре в Гидропарке. На месте происшествия они установили, что горит одно из кафе.

Тушение осложняло отсутствие пожарных гидрантов.

Пожарным пришлось устанавливать гидроэлеваторы для обеспечения непрерывной подачи воды из Днепра.

Кроме того, кафе построено из дерева, поэтому огонь быстро распространялся.

— В 8.07 спасатели локализовали возгорание на площади 300 кв. м и в 8.40 — ликвидировали, — говорится в сообщении.

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К тушению пожара привлекалось восемь единиц техники и 35 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.