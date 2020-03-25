Вранці 25 березня о 7.14 столичні рятувальники отримали виклик про пожежу в Гідропарку. На місці події вони встановили, що горить одне із кафе.
Гасіння ускладнювало те, що не було пожежних гідрантів.
Пожежникам довелося встановлювали гідроелеватори для забезпечення безперервного подавання води з Дніпра.
Окрім того, кафе побудоване з дерева, тому полум’я швидко поширювалося.
– О 8.07 рятувальники локалізували загоряння на площі 300 кв. м та о 8.40 – ліквідували, – йдеться у повідомленні.
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До гасіння пожежі залучалося вісім одиниць техніки та 35 осіб особового складу.
Жертв та постраждалих немає.
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Пожежа у Києві: в Гідропарку горіло кафе / 3 фотографии
Днями сталася пожежа у торгово-розважальний центр River Mall, який знаходиться на Дніпровській набережній, 12 у Києві.
Джерело: ДСНС
Фото: ДСНСТеги: Гідропарк, Київ, Пожежа, пожежа в КиєвіЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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