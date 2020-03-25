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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у Києві: в Гідропарку горіло кафе

Вранці 25 березня о 7.14 столичні рятувальники отримали виклик про пожежу в Гідропарку. На місці події вони встановили, що горить одне із кафе.

Гасіння ускладнювало те, що не було пожежних гідрантів.

Пожежникам довелося встановлювали гідроелеватори для забезпечення безперервного подавання води з Дніпра.

Окрім того, кафе побудоване з дерева, тому полум’я швидко поширювалося.

– О 8.07 рятувальники локалізували загоряння на площі 300 кв. м та о 8.40 – ліквідували, – йдеться у повідомленні.

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До гасіння пожежі залучалося вісім одиниць техніки та 35 осіб особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

  • У Києві в Гідропарку згоріло кафе
  • У Києві в Гідропарку згоріло кафе
  • У Києві в Гідропарку згоріло кафе
  • У Києві в Гідропарку згоріло кафе
  • У Києві в Гідропарку згоріло кафе
  • У Києві в Гідропарку згоріло кафе
Пожежа у Києві: в Гідропарку горіло кафе / 3 фотографии

Днями сталася пожежа у торгово-розважальний центр River Mall, який знаходиться на Дніпровській набережній, 12 у Києві.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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