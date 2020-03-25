PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Схемы мошенничества во время карантина и как защититься

Киберполиции привела несколько схем мошенничества во время карантина и дала рекомендации, как защититься.

Распространенные методы мошенников:

  1. Рассылка СМС и телефонные звонки о государственных компенсациях (выплата средств на лечение, приобретение тестов для определения коронавируса).
  2. Распространение фейков с целью создания паники и дестабилизации ситуации в условиях карантина.
  3. Мошенническое завладение личными данными или деньгами под предлогом продажи защитных масок, антисептиков и медицинского оборудования.

Как не стать жертвой мошенников:

  • не сообщайте личные данные людям, которые звонят и представляются банковских работниками или брокерами;
  • не называйте реквизиты своих банковских карт;
  • покупайте товары онлайн только через проверенные сайты и с помощью наложенного платежа;
  • лекарства и другие медицинские средства — только через сертифицированные места продажи;
  • данные о продавце проверяйте через ресурс Стоп фрауд на сайте киберполиции;
  • доверяйте информации по карантину только из официальных источников — МВД, Минздрав, Кабмин.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

В случае, если подверглись мошенническим провокациям, звоните на горячую линию киберполиции 0 800 505 170.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка