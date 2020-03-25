Схемы мошенничества во время карантина и как защититься

Киберполиции привела несколько схем мошенничества во время карантина и дала рекомендации, как защититься.
Распространенные методы мошенников:
- Рассылка СМС и телефонные звонки о государственных компенсациях (выплата средств на лечение, приобретение тестов для определения коронавируса).
- Распространение фейков с целью создания паники и дестабилизации ситуации в условиях карантина.
- Мошенническое завладение личными данными или деньгами под предлогом продажи защитных масок, антисептиков и медицинского оборудования.
Как не стать жертвой мошенников:
- не сообщайте личные данные людям, которые звонят и представляются банковских работниками или брокерами;
- не называйте реквизиты своих банковских карт;
- покупайте товары онлайн только через проверенные сайты и с помощью наложенного платежа;
- лекарства и другие медицинские средства — только через сертифицированные места продажи;
- данные о продавце проверяйте через ресурс Стоп фрауд на сайте киберполиции;
- доверяйте информации по карантину только из официальных источников — МВД, Минздрав, Кабмин.
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В случае, если подверглись мошенническим провокациям, звоните на горячую линию киберполиции 0 800 505 170.
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