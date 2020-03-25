Схемы мошенничества во время карантина и как защититься

Киберполиции привела несколько схем мошенничества во время карантина и дала рекомендации, как защититься.

Распространенные методы мошенников:

Рассылка СМС и телефонные звонки о государственных компенсациях (выплата средств на лечение, приобретение тестов для определения коронавируса). Распространение фейков с целью создания паники и дестабилизации ситуации в условиях карантина. Мошенническое завладение личными данными или деньгами под предлогом продажи защитных масок, антисептиков и медицинского оборудования.

Как не стать жертвой мошенников:

не сообщайте личные данные людям, которые звонят и представляются банковских работниками или брокерами;

не называйте реквизиты своих банковских карт;

покупайте товары онлайн только через проверенные сайты и с помощью наложенного платежа;

лекарства и другие медицинские средства — только через сертифицированные места продажи;

данные о продавце проверяйте через ресурс Стоп фрауд

доверяйте информации по карантину только из официальных источников — МВД, Минздрав, Кабмин.

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В случае, если подверглись мошенническим провокациям, звоните на горячую линию киберполиции 0 800 505 170.

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