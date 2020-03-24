По состоянию на 24 марта в мире инфицировано коронавирусом 381 621 человек. Вылечиться от болезни удалось 101 806 пациентам, а 16 563 человека умерли.

Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – там заразились 81 553 пациента. В Италии инфицировались 63 927 человек, а умерло – 6 077.

Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимают США. Общее количество больных в стране составляет 46 442.

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По состоянию на 24 марта в Украине лабораторно подтверждено 84 случая Covid-19, трое из них — летальные. Один человек вылечился.

Covid-19 официально подтвержден в:

Днепропетровской области — 2;

Донецкой области — 1;

Житомирской области — 2 (1 летальный)

Ивано-Франковской области — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки

Киеве — 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);

Киевской области — 15, из которых 1 за последние сутки

Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки

Тернопольской области — 1;

Черновицкой области — 25 (1 летальный)

Черкасской области — 1 подтверждено за последние сутки.

Напомним, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Военный борт привез из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.