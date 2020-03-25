Схеми шахрайства під час карантину та як захиститися

Кіберполіція навела кілька схем шахрайства під час карантину та дала рекомендації, як захиститись.

Поширені методи шахраїв:

Розсилка СМС та телефонні дзвінки про державні компенсації (виплати коштів на лікування, придбання тестів для визначення коронавірусу). Розповсюдження фейків з метою поширення паніки та дестабілізації ситуації в умовах карантину. Шахрайське заволодіння особистими даними чи грошима під приводом продажу захисних масок, антисептиків та медичного обладнання.

Як не стати жертвою шахраїв:

не повідомляйте особисті дані людям, які телефонують і називаються банківскими працівниками чи брокерами;

не називайте реквізити своїх банківських карток;

купуйте товари онлайн лише через перевірені сайти та за допомогою накладеного платежу;

ліки та інші медичні засоби – лише через сертифіковані місця продажу;

дані про продавця перевіряйте через ресурс Стоп фрауд

довіряйте інформації щодо карантину лише з офіційних джерел – МВС, МОЗ, Кабмін.

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У разі, якщо піддалися шахрайським провокаціям, телефонуйте на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170.

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