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Схеми шахрайства під час карантину та як захиститися

Кіберполіція навела кілька схем шахрайства під час карантину та дала рекомендації, як захиститись.

Поширені методи шахраїв:

  1. Розсилка СМС та телефонні дзвінки про державні компенсації (виплати коштів на лікування, придбання тестів для визначення коронавірусу).
  2. Розповсюдження фейків з метою поширення паніки та дестабілізації ситуації в умовах карантину.
  3. Шахрайське заволодіння особистими даними чи грошима під приводом продажу захисних масок, антисептиків та медичного обладнання.

Як не стати жертвою шахраїв:

  • не повідомляйте особисті дані людям, які телефонують і називаються банківскими працівниками чи брокерами;
  • не називайте реквізити своїх банківських карток;
  • купуйте товари онлайн лише через перевірені сайти та за допомогою накладеного платежу;
  • ліки та інші медичні засоби – лише через сертифіковані місця продажу;
  • дані про продавця перевіряйте через ресурс Стоп фрауд на сайті кіберполіції:
  • довіряйте інформації щодо карантину лише з офіційних джерел – МВС, МОЗ, Кабмін.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

У разі, якщо піддалися шахрайським провокаціям, телефонуйте на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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