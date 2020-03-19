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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 3 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

С полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта по 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 19 марта в Украине зарегистрировано 16 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

Черновицкая область — 10 человек, из которых 1 случай летальный;

Житомирская область — 1 пациент — летальный случай;

Киевская область — 2 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Киев — два случая инфицирования.

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11:01 - 19 марта

Из Львовской больницы выписали 4 человек, у которых не подтвердилось подозрение на коронавирус, сообщил и. о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, пишет Интерфакс-Украина.

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10:57 - 19 марта

Боевики «ДНР» заявили о полном прекращении движения людей через КПВВ на границе с Украиной с 00.00 21 марта якобы из-за коронавируса.

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10:20 - 19 марта

На завтра, 20 марта, открыта продажа билетов на три спецпоезда из Республики Польша.

Билеты приобретаются исключительно здесь.

Номера рейсов и время отправления из Пшемысля:

№709/710 Пшемысль-Киев

Отправление: 10.18; Прибытие: 19.26;

№716/715 Пшемысль-Киев

Отправление: 13:10; Прибытие: 22:17;

№706/705 Пшемысль-Киев

Отправление: 15:45; Прибытие: 00:46.

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09:16 - 19 марта

Минздрав призывает проверять информацию и пользоваться только надежными источниками:

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08:41 - 19 марта

В Сторожинецком районе Черновицкой области полицейские составили первый админпротокол на предпринимателя, который, нарушая правила карантина, отказывался закрывать свой магазин.

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08:40 - 19 марта

Из Германии в Украину хотят вернуться более 2,5 тыс. наших сограждан, оказавшихся за рубежом в условиях распространения пандемии коронавируса.

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00:52 - 19 марта

Киевская власть пока не намерена восстанавливать работу метрополитена, несмотря на сложности для жителей в передвижении по городу без подземки.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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00:51 - 19 марта

В Украине зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом — в Киевской и Донецкой областях.

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00:50 - 19 марта

Власть при необходимости готова ввести более жесткие ограничительные меры из-за распространения коронавируса в Украине, заявил министр здравоохранения Илья Емец.

По его словам, ограничение режима работы транспорта, закрытие кафе, баров и ресторанов — очень правильные шаги.

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16:33 - 18 марта

Платформа BlaBlaCar останавливает все автобусные маршруты в Украине на время карантина, в том числе и сервис BusFor.

Компания заверила, что услуга поиска попутчиков останется доступной.

Отмена поездок BlaBlaCar связана с ограничительными мерами на время карантина в Украине.

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