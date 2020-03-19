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Март, 19 в 8:56
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 3 апреля
приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании должны
прекратить сообщение с Италией.
С полуночи 16 марта
приостанавливает работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.
С 17 марта по 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
По состоянию на 19 марта в Украине зарегистрировано
16 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
Черновицкая область — 10 человек, из которых 1 случай летальный;
Житомирская область — 1 пациент — летальный случай;
Киевская область — 2 случая;
Донецкая область — 1 случай;
Киев — два случая инфицирования.
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11:01
-
19 марта
Из Львовской больницы выписали 4 человек, у которых не подтвердилось подозрение на коронавирус, сообщил и. о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, пишет
Интерфакс-Украина.
10:57
-
19 марта
Боевики «ДНР» заявили о полном прекращении движения людей через КПВВ на границе с Украиной с 00.00 21 марта якобы из-за коронавируса.
10:20
-
19 марта
На завтра, 20 марта, открыта продажа билетов на три спецпоезда из Республики Польша.
Билеты приобретаются исключительно
здесь.
Номера рейсов и время отправления из Пшемысля:
№709/710 Пшемысль-Киев
Отправление: 10.18; Прибытие: 19.26;
№716/715 Пшемысль-Киев
Отправление: 13:10; Прибытие: 22:17;
№706/705 Пшемысль-Киев
Отправление: 15:45; Прибытие: 00:46.
09:16
-
19 марта
Минздрав призывает проверять информацию и пользоваться только надежными источниками:
VIDEO
08:40
-
19 марта
Из Германии в Украину хотят вернуться более 2,5 тыс. наших сограждан, оказавшихся за рубежом в условиях распространения пандемии коронавируса.
00:50
-
19 марта
Власть при необходимости готова ввести
более жесткие ограничительные меры из-за распространения коронавируса в Украине, заявил министр здравоохранения Илья Емец.
По его словам, ограничение режима работы транспорта, закрытие кафе, баров и ресторанов — очень правильные шаги.
16:33
-
18 марта
Платформа B
laBlaCar останавливает все автобусные маршруты в Украине на время карантина, в том числе и сервис BusFor.
Компания заверила, что услуга поиска попутчиков
останется доступной.
Отмена поездок BlaBlaCar связана с ограничительными мерами на время карантина в Украине.
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