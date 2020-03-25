В Белой Церкви женщина с коронавирусом родила ребенка

В роддоме в Белой Церкви женщина из Ирпеня родила ребенка.

38-летней женщине подтвердили диагноз коронавируса. Первые два теста показали негативный результат, но после того, как кровь отправили на анализ в Киев – Covid-19 подтвердился.

Женщина находилась на девятом месяце беременности и была направлена в роддом в Ворзеле. Когда был обнаружен коронавирус, ее перенаправили в Белую Церковь, а роддом закрыли на карантин.

Читайте: Палата от 13 квадратов и тонированные окна: больницы Киева готовят к VIP-пациентам

Медики в защитных костюмах приняли роды.

По словам врача, ребенок родился здоровым.

Где женщина заразилась коронавирусом неизвестно, поскольку за границу она не ездила и ее муж тоже. Пара воспитывает 10-летнюю дочь. Сейчас они на самоизоляции дома.

Напомним, по состоянию на 22.00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел.