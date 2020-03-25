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Факты / Украина

Палата от 13 квадратов и тонированные окна: больницы Киева готовят к VIP-пациентам

В больницах Киева готовятся принимать VIP-пациентов с коронавирусом.

Распоряжение о начале подготовки медучреждений разослал больницам департамент здравоохранения КМДА.

Согласно документу, особые условия будут предоставляться людям, которые находятся под Госохраной.

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Условия для VIP-пациентов:

— отдельные палаты с удобствами и не менее 13 квадратных метров,
— вспомогательные помещения для охраны,
— отдельные круглосуточные посты медсестер,
— затемненные окна.

Всего таких пациентов смогут принимать 17 больниц Киева.

Лікарні Києва готують до VIP-пацієнтів

К слову, в Украине запустили онлайн-ресурс, где можно попросить помощи для конкретной больницы. На сайте пользователи могут пожертвовать средства на помощь медработникам.

На эти деньги должны приобрести средства индивидуальной защиты для врачей.

Источник: bihus.info

Фото: Dreamstime

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