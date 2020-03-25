У Білій Церкві жінка з коронавірусом народила дитину

У пологовому будинку в Білій Церкві жінка з Ірпеня народила дитину.

38-річній жінці підтвердили діагноз коронавірусу. Перші два тести показали негативний результат, але після того, як кров відправили на аналіз до Києва – Covid-19 підтвердився.

Жінка перебувала на дев’ятому місяці вагітності і була направлена в пологовий будинок в Ворзелі. Коли був виявлений коронавірус, її перенаправили в Білу Церкву, а пологовий будинок закрили на карантин.

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Медики в захисних костюмах прийняли пологи.

За словами лікаря, дитина народилася здоровою.

Де жінка заразилася коронавірусом невідомо, оскільки за кордон вона не їздила і її чоловік теж. Пара виховує 10-річну дочку. Зараз вони на самоізоляції вдома.

Нагадаємо, станом на 22.00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них п’ять летальних, один пацієнт одужав.