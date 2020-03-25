В разгар карантина: в Николаеве мародеры ограбили шоу-рум

25 марта в Николаеве состоялось ограбления магазина женской одежды и аксессуаров.

Злоумышленники взломали дверные замки, похитили товар и забрали все наличные из кассы.

Общая сумма ущерба составила более $ 2,5 тыс.

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Владелица магазина убеждена, что мародеры воспользовались возможностью, когда во время карантина людей на улицах практически нет.

— Мы квалифицируем инцидент как кражу с проникновением в помещение, а санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, — прокомментировала пресс-секретарь полиции Николаевщины Елена Бережная.

В полиции добавили, что уже ожидают волну краж из магазинов, которые остались без присмотра на время карантина.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, как во время карантина защититься от онлайн-мошенничества.