У розпал карантину: в Миколаєві мародери пограбували шоу-рум

25 березня у Миколаєві відбулось пограбування магазину жіночого одягу та аксесуарів.
Зловмисники пошкодили дверні замки, викрали товар та забрали усю готівку із каси.
Загальна сума збитків склала понад $2,5 тис.
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Власниця магазину переконана, що мародери скористались можливістю, коли у час карантину людей на вулицях практично немає.
– Ми кваліфікуємо інцидент як крадіжку з проникненням у приміщення, а санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 6 років, – прокоментувала речниця поліції Миколаївщини Олена Бережна.
У поліції додали, що вже очікують хвилю крадіжок із магазинів, які лишилися без нагляду на час карантину.
Раніше Факти ICTV розповідали про те, як під час карантину захиститися від онлайн-шахрайства.