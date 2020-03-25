PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У розпал карантину: в Миколаєві мародери пограбували шоу-рум

25 березня у Миколаєві відбулось пограбування магазину жіночого одягу та аксесуарів.

Зловмисники пошкодили дверні замки, викрали товар та забрали усю готівку із каси.

Загальна сума збитків склала понад $2,5 тис.

Читайте: Молода медсестра в Італії наклала на себе руки через коронавірус

Власниця магазину переконана, що мародери скористались можливістю, коли у час карантину людей на вулицях практично немає.

– Ми кваліфікуємо інцидент як крадіжку  з проникненням у приміщення, а санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 6 років, – прокоментувала речниця поліції Миколаївщини Олена Бережна.

У поліції додали, що вже очікують хвилю крадіжок із магазинів, які лишилися без нагляду на час карантину.

 

Раніше Факти ICTV розповідали про те, як під час карантину захиститися від онлайн-шахрайства.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка