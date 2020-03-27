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Факты / Происшествия

На Донбассе боевики обстреляли жилые дома: ранение получила пенсионерка

На Донбассе боевики обстрелял гражданскую инфраструктуру прифронтовой Авдеевки.

— Оккупанты из стрелкового оружия открыли огонь по жилым домам, расположенным возле Авдеевской промышленной зоны. В результате 65-летняя женщина получила пулевое ранение в ногу, — заявили в штабе ООС.

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Женщину госпитализировали в городскую больницу Авдеевки, где оказали квалифицированную помощь.

Ее состояние раненой удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Ранее Факты ICTV писали, что 23 марта  боевики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания.

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