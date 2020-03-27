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Факты / Украина / Общество

Донецкую и Луганскую области закроют на въезд с 28 марта

В штабе Операции объединенных сил решили ограничить выезд и въезд в Донецкую и Луганскую области.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

— С 8.00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, — сообщает штаб ООС.

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Разрешение на въезд и выезд в район проведения ООС будут предоставлять только гражданам, осуществляющим логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения.

Пропускать будет только с разрешения спецслужб.

Источник: Штаб ООС

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