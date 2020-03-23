На Донбассе боевики обстреляли грузовик ВСУ, двое военных ранены

Боевики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания.

Обстрел устроили недалеко от населенного пункта Шумы.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние обоих удовлетворительное.

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Напомним, ранее в районе Гнутового боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросили две гранаты на санитарный автомобиль. Хотя на нем было четко видно соответствующую маркировку.

Тогда, к счастью, от сброса взрывчатки никто не пострадал.