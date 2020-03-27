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Факти / Надзвичайні події

На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки: поранення отримала пенсіонерка

На Донбасі бойовики обстріляв цивільну інфраструктуру у прифронтовій Авдіївці.

– Окупанти зі стрілецької зброї відкрили вогонь по житлових будинках, розташованих біля Авдіївської промислової зони. В результаті 65-річна жінка отримала кульове поранення в ногу, – заявили в штабі ООС.

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Жінку госпіталізували в міську лікарню Авдіївки, де надали кваліфіковану допомогу.

Її стан задовільний, загрози для життя немає.

Раніше Факти ICTV писали, що бойовики з протитанкового ракетного комплексу обстріляли військовий вантажний автомобіль ЗІЛ-131, який перевозив продукти харчування.

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