На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки: поранення отримала пенсіонерка

На Донбасі бойовики обстріляв цивільну інфраструктуру у прифронтовій Авдіївці.
– Окупанти зі стрілецької зброї відкрили вогонь по житлових будинках, розташованих біля Авдіївської промислової зони. В результаті 65-річна жінка отримала кульове поранення в ногу, – заявили в штабі ООС.
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Жінку госпіталізували в міську лікарню Авдіївки, де надали кваліфіковану допомогу.
Її стан задовільний, загрози для життя немає.
Раніше Факти ICTV писали, що бойовики з протитанкового ракетного комплексу обстріляли військовий вантажний автомобіль ЗІЛ-131, який перевозив продукти харчування.
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