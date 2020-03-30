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Факты / Происшествия

Распространяли фейки о Covid-19: СБУ разоблачила четырех «киберактивистов»

Служба безопасности Украины выявила четырех интернет-агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе. Действовали они по заданию российской стороны.

— Специалисты Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили деятельность пророссийских киберактивистив из Одессы, Днепра, Львова и Херсона, — отметили в СБУ.

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Если их вину докажут, то так называемым агитаторам грозит наказание по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что 23 марта в Днепре СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, который, по заданию российской стороны, публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении Cоvid-19 в Украине.

Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

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