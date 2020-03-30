Поширювали фейки про Covid-19: СБУ викрила чотирьох “кіберактивістів”

Служба безпеки України виявила чотирьох інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус. Діяли вони за завданням російської сторони.

– Фахівці Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили діяльність проросійських кіберактивістів з Одеси, Дніпра, Львова та Херсону, – зазначили в СБУ.

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Якщо їх провину доведуть, то так званим агітаторам загрожує покарання за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що 23 березня у Дніпрі СБУ припинила діяльність інтернет-агітатора, який, за завданням російської сторони, публікував у соцмережах неправдиву інформацію про поширення Cоvid-19 в Україні.