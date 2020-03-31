Британец прожил с женой 45 лет и убил на пятый день карантина

В городе Кумбран (Великобритания) Энтони Уилльямс убил свою супругу Рут во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

67-летнюю Рут Уилльямс нашли с травмой головы у себя дома. Женщина скончалась в больнице.

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Правоохранители подозревают в убийстве ее супруга — 69-летнего Энтони Уилльямса.

Соседи пары рассказали, что отношения в семье Уильямсов были хорошие. Люди предположили, что мужчина совершил преступление из-за стресса на фоне карантина.

Убийство случилось на пятый день после того, как местные власти объявили о введении карантина из-за Covid-19.

Ранее Факты ICTV писали, что в Португалии задержали трех офицеров полицейской иммиграционной службы (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF), причастных к убийству 40-летнего украинца в аэропорту Лиссабона.