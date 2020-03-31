Британець прожив із дружиною 45 років і вбив на п’ятий день карантину

У місті Кумбран (Велика Британія) Ентоні Вільямс вбив свою дружину Рут під час карантину, введеного через пандемію коронавірусної інфекції.

67-річну Рут Вільямс знайшли з травмою голови у себе вдома. Жінка померла в лікарні.

Правоохоронці підозрюють у вбивстві її чоловіка – 69-річного Ентоні Вільямса.

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Сусіди пари розповіли, що стосунки в родині Вільямс були хороші. Люди припустили, що чоловік скоїв злочин через стрес на тлі карантину.

Вбивство сталося на п’ятий день після того, як місцева влада оголосила про введення карантину через Covid-19.

Раніше Факти ICTV писали, що у Португалії затримали трьох офіцерів поліцейської імміграційної служби (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF), причетних до вбивства 40-річного українця в аеропорту Лісабона.