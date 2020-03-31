Оторвали женщине палец: в Киеве судят подозреваемых в убийстве на Печерске

В Киеве перед судом предстали двое подозреваемых в убийстве ранее судимых мужчин, один из которых восемь раз привлекался к уголовной ответственности.

Следователи установили, что мужчины пришли в дом в Лабораторном переулке Киева, где жили их знакомый и его сожительница с целью ограбления.

В результате применения физического насилия 48-летний мужчина скончался на месте. 52-летней сожительнице нападавшие нанесли многочисленные травмы и оторвали фалангу пальца, когда не могли снять с него кольцо.

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Похищенные вещи (смартфоны, деньги и золотые украшения) нападающие распределили между собой и часть сразу сбыли за бесценок третьим лицам.

Одному из подозреваемых грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Кривом Роге в результате бытового конфликта мужчине отрезали палец из-за громкого разговора.