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Факты / Происшествия

В Португалии трех офицеров подозревают в убийстве украинца

В Португалии задержали трех офицеров полицейской иммиграционной службы (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF), причастных к убийству 40-летнего украинца в аэропорту Лиссабона.

Об этом сообщила судебная полиция Португалии.

— После установления лиц судебная полиция задержала трех мужчин в возрасте 42, 43 и 47 лет в связи с убедительными признакам совершения преступления убийства, — говорится в обнародованном заявлении.

Задержанные мужчины — работники полицейской службы по делам иностранцев и границ (SEF).

Следствие установило, что именно они ответственны за смерть гражданина Украины, который 10 марта незаконно хотел въехать в Португалию.

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Свои действия подозреваемые объяснили тем, что мужчина якобы «вызвал некоторые беспорядки».

Руководство SEF подтвердило задержание трех своих сотрудников по подозрению в убийстве. В результате инцидента директор и заместитель директора Лиссабонского директората SEF отстранены от службы.

Правительство страны поручило расследование дела Министерству внутренних дел.

Напомним, 11 марта в аэропорту Португалии во время приступа эпилепсии умер гражданин Украины. Приступ спровоцировали работники миграционной службы, которые применили против него физическую силу, надели наручники и оставили одного в помещении.

Источник: Policia Judiciaria

Фото: Dreamstime

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