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Факты / Происшествия

В Киеве мать убила дочь во время ссоры

В Киеве женщина убила свою дочь в квартире на улице Дегтяревской.

Полицейские получили сообщение от врачей, что в квартире была обнаружена молодая женщина с признаками насильственной смерти.

В полиции сообщили, что по прибытию по адресу было установлено, что накануне в этом помещении произошел конфликт между матерью и дочерью.

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Подозреваемая рассказала, что в разгаре ссоры ударила дочь стеклянным предметом по голове, а затем еще нанесла ей несколько ударов ножом.

Женщину 1962 года рождения задержали.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Полиция устанавливают причины и обстоятельства преступления.

Напомним, в городе Кумбран (Великобритания) Энтони Уилльямс убил свою супругу Рут во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. 67-летнюю Рут Уилльямс нашли с травмой головы у себя дома. Женщина скончалась в больнице.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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