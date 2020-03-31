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Факти / Надзвичайні події

У Києві мати вбила дочку під час сварки

У Києві жінка вбила свою дочку в квартирі на вулиці Дегтярівській.

Поліцейські отримали повідомлення від лікарів, що в квартирі була виявлена молода жінка з ознаками насильницької смерті.

У поліції повідомили, що після прибуття за адресою було встановлено, що напередодні в цьому приміщенні стався конфлікт між матір’ю і донькою.

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Підозрювана розповіла, що в розпалі сварки вдарила дочку скляним предметом по голові, а потім ще завдала їй кілька ударів ножем.

Жінку 1962 року народження затримали.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Поліція встановлюють причини та обставини злочину.

Нагадаємо, в місті Кумбран (Велика Британія) Ентоні Вільямс вбив свою дружину Рут під час карантину, введеного через пандемію коронавірусної інфекції. 67-річну Рут Вільямс знайшли з травмою голови у себе вдома. Жінка померла в лікарні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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