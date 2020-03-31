У Португалії трьох офіцерів підозрюють у вбивстві українця

У Португалії затримали трьох офіцерів поліцейської імміграційної служби (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF), причетних до вбивства 40-річного українця в аеропорту Лісабона.

Про це повідомила судова поліція Португалії.

– Після встановлення осіб судова поліція затримала трьох чоловіків віком 42, 43 і 47 років у зв’язку з переконливими ознаками вчинення злочину вбивства, – йдеться в оприлюдненій заяві.

Затримані чоловіки – працівники поліцейської Служби у справах іноземців та кордонів (SEF).

Слідство встановило, що саме вони відповідальні за смерть громадянина України, який незаконно хотів в’їхати до Португалії 10 березня.

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Свої дії підозрювані пояснили тим, що чоловік нібито “спричинив деякі заворушення”.

Керівництво SEF підтвердило затримання трьох своїх співробітників за підозрою в убивстві. В результаті інциденту директор та заступник директора Лісабонського директорату SEF відсторонені від служби.

Уряд Португалії доручив розслідування справи Міністерству внутрішніх справ.

Нагадаємо, 11 березня в аеропорту Португалії під час нападу епілепсії помер громадянин України. Напад спровокували працівники міграційної служби, які застосували проти нього фізичну силу, вдягнули кайдани і залишили самого у приміщенні.

Джерело: Policia Judiciaria