В Никополе Днепропетровской области патрульные остановили Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 56-летний мужчина, а рядом — его 35-летний сын.
— Во время проверки документов и авто в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок с телом. У задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону, — рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.
Читайте: В Николаеве пьяные полицейские помочились на авто, а потом выстрелили у владельца
В результате огнестрельного ранения полицейский скончался на месте. Оружие изъято и направлено на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
-
Застрелил и пытался вывезти тело: в Никополе мужчина убил полицейского / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Полтаве под общежитием нашли труп студента медуниверситета.