Застрелил и пытался вывезти тело: в Никополе мужчина убил полицейского

В Никополе Днепропетровской области патрульные остановили Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 56-летний мужчина, а рядом — его 35-летний сын.

— Во время проверки документов и авто в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок с телом. У задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону, — рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.

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В результате огнестрельного ранения полицейский скончался на месте. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.