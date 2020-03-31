Відірвали жінці палець: у Києві судять підозрюваних у вбивстві на Печерську

У Києві перед судом постали двоє підозрюваних у вбивстві раніше судимих ​​чоловіків, один із яких вісім разів притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі встановили, що чоловіки прийшли до будинку в Лабораторному провулку Києва, де жили їхній знайомий та його співмешканка з метою пограбування.

Внаслідок застосування фізичного насильства 48-річний чоловік помер на місці. 52-річній співмешканці нападники завдали численних травм і відірвали фалангу пальця, коли не могли зняти з нього каблучку.

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Викрадені речі (смартфони, гроші й золоті прикраси) нападники розподілили між собою і частину одразу збули за безцінь третім особам.

Одному з підозрюваних загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі внаслідок побутового конфлікту чоловікові відрізали палець через гучну розмову.