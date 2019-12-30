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В Кривом Роге мужчине отрезали палец из-за громкого разговора

В Кривом Роге мужчине отрезали часть пальца из-за того, что он громко разговаривал в телефон.

В Кривом Роге мужчине отрезали палец из-за громкого разговора

В Кривом Роге произошел конфликт между двумя мужчинами, проживающими в одной квартире.

Одному из них не понравилось, что другой громко разговаривал по телефону. Молодой мужчина набросился с ножом на товарища. Из-за нападения пострадавший остался без части мизинца.

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Медики скорой помощи госпитализировали его в 5-ю городскую больницу с диагнозом “перелом и частичная ампутация”.

Напомним, в Киеве нашли бездыханное тело мужчины и женщину, которой отрезали палец.

Источник: Первый городской

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