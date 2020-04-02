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Факты / Происшествия

СБУ остановила поставки старых авиазапчастей Укроборонпрома

В Харькове контрразведка СБУ задержала двух злоумышленников, которые поставляли некачественные авиазапчасти для предприятий Укроборонпрома.

По разрешению суда силовики провели обыски в квартирах организаторов преступной схемы и в помещениях, где хранились украденные авиазапчасти.

Была изъята продукция военного назначения и документация, которая доказывает противоправную деятельность злоумышленников.

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СБУ остановила поставки старых авиазапчастей Укроборонпрома / 5 фотографий

В ходе следствия было установлено, что узлы и агрегаты к военным самолетам подозреваемые похищали из воинских частей Минобороны и с оборонных предприятий. Подержанные запчасти под видом новых они перепродавали на предприятия Укроборонпрома.

Также ворованное оборудование незаконно вывозили за границу для обслуживания самолетов других стран.

— Решается вопрос о сообщении двум организаторам преступной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины, — говорится в сообщении СБУ.

Ранее Факты ICTV сообщали, что СБУ расследует дело чиновников Укроборонпрома с Житомира, которые закупили некачественные запчасти по завышенным ценам.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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