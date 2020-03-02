Чиновники Укроборонпрома закупили некачественные запчасти по завышенным ценам – СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц государственного предприятия Житомирский бронетанковый завод (структура, которая входит в Укроборонпром) на злоупотреблениях с государственными средствами при закупке запасных частей сомнительного качества.

– Весной прошлого года чиновники госпредприятия объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более 1,5 млн грн. Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура, – рассказали в СБУ.

Правоохранители установили, что условия конкурса были искусственно созданными для подставной компании.

– К тендеру были допущены только два участника, оба с признаками фиктивности. Единственный конкурент фирмы-победителя связан с ним через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал. Цены на запчасти были завышенными в 2,7-5 раз от закупочной стоимости, – отметили в пресс-службе СБУ.

Читайте: Главе Фонда госимущества предлагали $5 млн взятки за кресло директора ОПЗ

Интересно, что продукция должна быть сертифицирована по критериям производства в США. Зато в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии.

Эксперты отметили, что эти запчасти могли бы привести к преждевременному выходу из строя бронетехники ВСУ.

Продолжается досудебное расследование в уголовном деле, начатом по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.