Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц государственного предприятия Житомирский бронетанковый завод (структура, которая входит в Укроборонпром) на злоупотреблениях с государственными средствами при закупке запасных частей сомнительного качества.
– Весной прошлого года чиновники госпредприятия объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более 1,5 млн грн. Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура, – рассказали в СБУ.
Правоохранители установили, что условия конкурса были искусственно созданными для подставной компании.
– К тендеру были допущены только два участника, оба с признаками фиктивности. Единственный конкурент фирмы-победителя связан с ним через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал. Цены на запчасти были завышенными в 2,7-5 раз от закупочной стоимости, – отметили в пресс-службе СБУ.
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Интересно, что продукция должна быть сертифицирована по критериям производства в США. Зато в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии.
Эксперты отметили, что эти запчасти могли бы привести к преждевременному выходу из строя бронетехники ВСУ.
Продолжается досудебное расследование в уголовном деле, начатом по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
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Чиновники Укроборонпрома закупили некачественные запчасти по завышенным ценам – СБУ / 5 фотографий
Напомним, в феврале директора предприятия Шосткинский казенный завод Звезда, который входит в состав Укроборонпрома, задержали во время получения взятки в размере $5 тыс. за аренду помещений завода.
Источник: СБУ
Фото: СБУТеги: СБУ, УкроборонпромЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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