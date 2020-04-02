









СБУ зупинила поставки старих авіазапчастин Укроборонпрому / 5 фотографий

Під час слідства було встановлено, що вузли та агрегати до військових літаків підозрювані викрадали з військових частин Міноборони та з оборонних підприємств. Уживані запчастини під виглядом нових вони перепродавали на підприємства Укроборонпрому.

Також крадене обладнання незаконно вивозили за кордон для обслуговування літаків інших країн.

– Вирішується питання щодо повідомлення двом організаторам злочинної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України, – йдеться у повідомленні СБУ.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що СБУ розслідує справу чиновників Укроборонпрому з Житомира, які закупили неякісні запчастини за завищеними цінами.