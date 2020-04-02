У Харкові контррозвідка СБУ затримала двох зловмисників, які постачали неякісні авіазапчастини для підприємств Укроборонпрому.
За дозволом суду силовики провели обшуки у квартирах організаторів злочинної схеми та у приміщеннях, де зберігались крадені авіазапчастини.
Було вилучено продукцію військового призначення та документацію, яка доводить протиправну діяльність зловмисників.
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СБУ зупинила поставки старих авіазапчастин Укроборонпрому / 5 фотографий
Під час слідства було встановлено, що вузли та агрегати до військових літаків підозрювані викрадали з військових частин Міноборони та з оборонних підприємств. Уживані запчастини під виглядом нових вони перепродавали на підприємства Укроборонпрому.
Також крадене обладнання незаконно вивозили за кордон для обслуговування літаків інших країн.
– Вирішується питання щодо повідомлення двом організаторам злочинної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України, – йдеться у повідомленні СБУ.
Раніше Факти ICTV повідомляли, що СБУ розслідує справу чиновників Укроборонпрому з Житомира, які закупили неякісні запчастини за завищеними цінами.
Джерело: СБУ
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