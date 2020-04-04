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Факты / Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения возник лесной пожар

В Чорнобилський зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник лесной пожар на площади 20 га.

В 14.30 и в 14.53 два самолета ГСЧС вылетели из Нежина для его тушения. Позже к ним присоединился вертолет.

Также дополнительно к месту пожара следуют 9 единиц техники и 40 спасателей.

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Однако тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения.

Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.

Ранее Факты ICTV писали, что во Львове загорелся газопровод из-за поджога сухой травы.

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