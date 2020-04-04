У Чорнобилській зоні відчуження поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла лісова пожежа на площі 20 га.

О 14.30 та о 14.53 два літаки ДСНС вилетіли з Ніжина для її гасіння. Пізніше до них приєднався гелікоптер.

Також додатково до місця пожежі слідують 9 одиниць техніки та 40 рятувальників.

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Однак гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках горіння.

Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Всього до гасіння пожежі залучено 91 людину та 18 одиниць техніки.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львові загорівся газопровід через підпал сухої трави.