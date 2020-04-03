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Факты / Происшествия

Сильный пожар в Киеве: на Виноградаре горит 1,5 га травы и гаражи

В Киеве на Виноградаре на ул. Ивана Выговского, 13 произошел пожар.

На открытой территории загорелся травяной настил на площади 1,5 га.

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пожежа на виноградарі

Из-за сильного ветра и сухой травы высотой 1,5 м пламя распространилось на 2 гаража, которые находились у места происшествия.

Пожарные спасли один автомобиль из гаража.

Причины возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

К слову, в селе Лазещина Раховского района, что на Закарпатье произошел пожар в двухэтажном жилом доме многодетной семьи. В результате пожара троих детей госпитализировали с симптомами отравления угарным газом.

Источник: ГСЧС

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