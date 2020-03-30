Подожгли сухую траву: во Львове загорелся газопровод

Вблизи взлетной полосы аэропорта Львов загорелся газопровод среднего давления.
Причиной стал поджог сухой травы и деревьев вблизи газопровода. Огонь перекинулся на стальной надземный газопровод, который смогли локализовать только после прекращения газоснабжения.
Вернуть газ в трубы жителей с. Скнилив планируют 30 марта ориентировочно в обед. Для этого ремонтники заменят аварийный участок газопровода.
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АТ Львовгаз собирается обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности.
Напомним, во Львовской области во время сжигания сухой травы погибла 81-летняя женщина.
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