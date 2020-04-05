Пожежа в Києві: горить підземний колектор

5 квітня на Європейській площі в Києві спалахнула потужна пожежа в підземному колекторі, де розміщені електричні кабелі.

Повідомлення про пожежу на вулиці Хрещатик, 7 надійшло о 01.47.

Для знеструмлення електричних проводів були викликані аварійні бригади ДТЕК Київські електромережі та КП Київміськсвітло.

Через високу напругу електричних кабелів, пожежники не могли відразу приступити до ліквідації пожежі.

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О 05.14 рятувальникам було видано перший допуск від ДТЕК Київські електромережі.

О 08.40 вогнеборці локалізували пожежу.

Роботи щодо знеструмлення електричних кабелів і ліквідація їх загоряння тривають.

Аварійні служби поступово видають дозвіл на ліквідацію тих чи інших ділянок кабелів з напругою 220 В, 380 В, 10 кВ і 35 кВ. тільки після отримання письмового дозволу від Київенерго і Київміськсвітло пожежники приступають до ліквідації пожежі на певній ділянці колектора.





Нагадаємо, у січні біля Києва загорівся магазин ТЦ Меблевий Городок. Пожежа охопила 600 квадратних метрів.