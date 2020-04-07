Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка

Во Львовской области загорелась новояровская свалка.

Об этом сообщил заместитель председателя ЛОГА Юрий Холод.

На месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старычах.

Огонь по периметру составляет около 2,5 га. Одновременно пожар пытаются погасить 70 спасателей.

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Холод сообщил, что есть подозрение того, что огонь распространился от сжигания сухой травы.

— Ситуация под контролем, но будет гореть, говорят спасатели, как минимум до завтрашнего обеда, — сказал он.

В ГСЧС рассказали, что пожар произошел на площади 1,8 га.

— Сегодня ликвидировали пожар на 0,8 га. В 22.00 тушение приостановлено. Завтра с 6.00 продолжится тушение, — сообщили в ГСЧС.

Напомним, 4 апреля в Чернобильской зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник лесной пожар на площади 20 га. По словам спасателей, угрозы населенным пунктам нет.